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В Госдуме отреагировали на замену российского гимна на советский перед боем Бетербиев — Браун

11:26
Николай Валуев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Николай Валуев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на новость, что перед началом боя за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF между российским боксером Артуром Бетербиевым и американцем Маркусом Брауном организаторы по ошибке включили гимн СССР, а не России.

«Нет, на это не надо обращать внимания. Музыка одинаковая. Есть смысл упомянуть, чтобы они такого больше не делали, но не больше. Артура поздравляю с победой! Молодец!» — сказал Валуев «СЭ».

В ночь на 18 декабря в Монреале (Канада) 36-летний Бетербиев победил нокаутом 31-летнего Брауна в 9-м раунде.

На счету Бетербиева в боксе 17 побед в 17 поединках. У Брауна — 24 победы и 2 поражения.

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Владислав Флегонтов все материалы автора
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