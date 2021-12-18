Депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на новость, что перед началом боя за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF между российским боксером Артуром Бетербиевым и американцем Маркусом Брауном организаторы по ошибке включили гимн СССР, а не России.

«Нет, на это не надо обращать внимания. Музыка одинаковая. Есть смысл упомянуть, чтобы они такого больше не делали, но не больше. Артура поздравляю с победой! Молодец!» — сказал Валуев «СЭ».

В ночь на 18 декабря в Монреале (Канада) 36-летний Бетербиев победил нокаутом 31-летнего Брауна в 9-м раунде.

На счету Бетербиева в боксе 17 побед в 17 поединках. У Брауна — 24 победы и 2 поражения.