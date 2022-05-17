Эдди Хирн: «Бивол будет большим фаворитом в бою с Бетербиевым»

Промоутер Эдди Хирн сомневается, что чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) подерется с чемпионом IBF и WBC в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (17-0) в ближайшем будущем, однако признался, что считает Бивола большим фаворитом в этом поединке.

«Этот бой тяжело организовать, потому что Канело не захочет упускать возможность провести матч-реванш с Биволом, — заявил Хирн в интервью DAZN. — Сейчас для Канело главное не стать абсолютным чемпионом в полутяжелом весе, а победить Бивола. Не важно, будет ли Бивол обладать поясом или нет. Канело мыслит по-другому. Как мне кажется, он не хочет видеть бой Бивола и Бетербиева, потому что упустит возможность вновь подраться с Биволом. Прогноз на потенциальный бой Бивола и Бетербиева? Бивол будет большим фаворитом. Это хороший бой, но давайте подождем и посмотрим, как Бетербиев выступит со Смитом».

Следующий бой Бетербиев проведет против чемпиона WBO Смита-младшего (28-3) 18 июня в «Мэдисон-сквер-гарден», Нью-Йорк, США.

Бивол победил Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.