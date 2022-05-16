Кенкерли считает Папина фаворитом поединка против Прашовича

Чемпион России по армейскому рукопашному бою Эльдар Кенкерли дал прогноз на бой между Алексеем Папиным и Диланом Прашевичом.

«Конечно, явный фаворит — это россиянин, Алексей. Алексей после простоя вошел в хорошую форму, я видел его тренировки, и поэтому он голодный по своим боям сейчас, я думаю, что досрочно закончится поединок в пользу российского боксера.

Я считаю, что Алексей в данной весовой категории очень опасный боец. Поэтому боксеру из Черногории нужно быть внимательней и постараться не пропустить в начальных раундах жесткий удар от Алексея. Победа за Алексеем нокаутом, мое мнение, в пятом-шестом раунде», — приводит слова Кенкерли РЕН ТВ.

Главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске 27 мая станет поединок между Папиным и Прашовичем.

На счету Папина 13 побед, из которых 12 он одержал нокаутом. Его соперник в прошлом году бился за титул чемпиона мира по версии WBO.