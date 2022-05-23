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Сегодня, 16:11

Бадюк дал прогноз на бой между Папиным и Прашовичом

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Спортсмен и актер Сергей Бадюк поделился ожиданиями от предстоящего боя между Алексеем Папиным и Диланом Прашовичом.

«Бой будет очень-очень сложный для Леши. Они оба нокаутеры, и я за Лешей давно слежу. Сложность в том, что у Прашовича 100 любительских боев и их никуда не деть. Алеша — выходец из кикбоксинга, он чемпион мира абсолютный, но 100 боев, это 100 боев. Поэтому это не проходной бой, очень сложный», — приводит слова Бадюка «Известия».

Также он отметил, что верит в Папина и его тренерский штаб.

На счету Папина 13 побед (12 нокаутом). Черногорец Прашович в прошлом году бился за титул чемпиона мира по версии WBO.

Поединок Папина и Прашовича станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске 27 мая.

Источник: https://iz.ru/1338615/2022-05-23/badiuk-podelilsia-ozhidaniiami-ot-predstoiashchego-boia-papina-i-prashovicha
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