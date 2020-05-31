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Антонина Шевченко проиграла Чукугян на UFC on ESPN 9

04:05

Американка Кэтлин Чукугян на турнире UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе (США) единогласным решением судей победила представительницу Киргизии Антонину Шевченко — 30-25, 30-25, 30-25. Встреча прошла в легчайшем весе.

На счету 31-летней американки 14 побед и 3 поражения. У 35-летней Шевченко 8 побед и 2 поражения. Она является сестрой чемпионки UFC в наилегчайшем весе Валентины Шевченко. Отметим, что Чукугян в своем последнем бою проиграла как раз Валентине.

Турнир возглавит бой между американцем Тайроном Вудли и бразильцем Гилбертом Бернсом. Встреча пройдет в полусреднем весе.

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Коэффициент БК «Лиги Ставок» на победу Вудли — 1,50, а на победу Бернса — 2,55.

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