В ночь с 13 на 14 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится шоу UFC Fight Night 171. Его главный бой — между Энтони Смитом из США и Гловером Тейшейрой из Бразилии в полутяжелом весе (до 93,0 кг).

Предварительный кард старует в 1.00 14 мая (время московское), основной — в 4.00 (мск).

Трансляцию основного карда проведет телеканал РЕН — с 4.30 мск, весь вечер покажет UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор ТВ.

Энтони Смит -- Гловер Тейшейра.

Основной кард

До 83,9 кг: Карл Роберсон (США) — Марвин Ветторри (Италия)

До 61,2 кг: Рэй Борг (США) — Рики Симон (США)

До 70,3 кг: Дрю Добер (США) — Александр Эрнандес (США)

Свыше 93 кг: Бен Ротвелл (США) — Овинс Сен-Прю (США)

До 93,0 кг: Энтони Смит (США) — Гловер Тейшейра (Бразилия)

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Коэффициенты БК «Лига Ставок»: на победу Смита — 1,50, на победу Тейшейры — 2,60.

UFC Fight Night 171: все бои турнира 14 мая, прямая трансляция, когда и где смотреть, время начала