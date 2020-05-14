Добер техническим нокаутом победил Эрнандеса на UFC Fight Night 171

Американец Дрю Добер одержал победу на UFC Fight Night 171 в Джексонвилле. В весовой категории до 70,3 кг техническим нокаутом он победил соотечественника Александра Эрнандеса. Это третья победа нокаутом подряд для него.

Теперь у 31-летнего Добера 23 победы и 10 поражений, а у 27-летнего Эрнандеса — 11 побед и 3 поражения.

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Главный бой UFC Fight Night 171 — поединок Энтони Смит — Гловер Тейшейра. Коэффициенты БК «Лига Ставок»: на победу Смита — 1,57, на победу Тейшейры — 2,40.

UFC Fight Night 171: все бои турнира 14 мая, прямая трансляция, когда и где смотреть, время начала