Ротвелл хочет провести бой с Олейником летом

Американец Бен Ротвелл после победы на турнире UFC Night 171 рассказал, почему вызвал на бой Алексея Олейника. На UFC 249 42-летний россиянин взял верх над Фабрисиу Вердумом.

— Он побил Вердума. — цитирует Ротвелла MMA Junkie. — Для него это большая победа, поздравляю его. Он проделал отличную работу, сражался захватывающе. Просто думаю, что это был бы отличный бой между двумя старыми парнями.

Он не выглядел так, как будто был сломан, к тому же он старше. Я думаю, что он такой же человек, как и я, который хочет попасть в октагон снова. Надеюсь, мы сможем провести бой летом.