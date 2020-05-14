Ротвелл вызвал Олейника на бой после победы над Сен-Прю

Американец Бен Ротвелл победил соотечественника Овинса Сен-Прю на турнире UFC Fight Night 171 в Джексонвилле. После оглашения результата поединка 38-летний боец признался, что хочет провести бой против россиянина Алексея Олейника.

— Мистер Олейник, ты просил большой бой. Я «Биг Бен», так что поехали, — сказал Ротвелл.

В прошедшие выходные на турнире UFC 249 российский боец победил бразильца Фабрисиу Вердума раздельным решением судей. На счету Олейника 59 побед, 13 поражений и 1 ничья в ММА. Он выступает с 1996 года и является единственным бойцом в истории, который побеждал в четырех десятилетиях.

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Главный бой UFC Fight Night 171 — поединок Энтони Смит — Гловер Тейшейра. Коэффициенты БК «Лига Ставок»: на победу Смита — 1,57, на победу Тейшейры — 2,40.

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