Симон взял верх над Боргом на UFC Fight Night 171

Американец Рики Симон одержал победу на UFC Fight Night 171 в Джексонвилле. В весовой категории до 61,2 кг раздельным решением судей он одолел соотечественника Рэя Борга.

В главном бою вечера в полутяжелом весе (до 93,0 кг) в октагон выйдут Энтони Смит (США) и Гловер Тейшейра (Бразилия). Ориентировочное время начала поединка — 6.00 (по Москве).

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Коэффициенты БК «Лига Ставок»: на победу Смита — 1,50, на победу Тейшейры — 2,60.

UFC Fight Night 171: все бои турнира 14 мая, прямая трансляция, когда и где смотреть, время начала