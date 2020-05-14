Тренер Энтони Смита объяснил, почему не снял бойца с поединка в 4-м раунде

Тренер американского бойца ММА Энтони Смита, Марк Монтойя объяснил, почему не снял спортсмена с поединка против бразильца Гловера Тешейры. В перерыве между раундами Смит говорил своей команде, что у него «выпадают зубы».

— Люди не знают, что у Энтони были коронки, которые слетели незадолго до этого на тренировке, — приводит ESPN слова Монтойи. — Когда Энтони сказал, что у него выпадают зубы, зрители поняли все немного не так. Уайт — ветеран и продолжал бороться. Мы видели, как бойцы возвращались из таких же или более тяжелых ситуаций и одерживали победы.

У 40-летнего Тейшейры теперь 31 победа и 7 поражений, а у 31-летнего Смита — 32 победы и 15 поражений.

Следующий турнир UFC — Fight Night 172 — пройдет уже в эти выходные, в ночь на 17 мая. Его главным боем станет поединок Алистер Оверим — Уолт Харрис.

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