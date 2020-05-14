Дана Уайт: «Вчера говорил с Хабибом. Планируем его поединок с Гэтжи в сентябре»

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что организация планирует провести поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи в сентябре этого года.

— Мы вчера разговаривали с Хабибом насчет следующего поединка, — сказал на пресс-конференции после UFC Fight Night 171 Уайт. — Вчера произошло не самое приятное событие (отец Хабиба, Абдулманап Нурмагомедов находится в реанимации в тяжелом состоянии, — прим. «СЭ»), так что мы не все согласовали, но сейчас мы близки к тому, чтобы провести бой Хабиба и Гэтжи в сентябре.

В ночь с 9 на 10 мая на турнире UFC 249 Гэтжи победил другого американского бойца, Тони Фергюсона, и стал временным чемпионом организации в легком весе. Изначально с Фергюсоном должен был драться Хабиб Нурмагомедов, но из-за пандемии коронавируса он не смог покинуть пределы России, в связи с чем поединок сорвался.

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