Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бокс/ММА   //    MMA   //    UFC Fight Night 171

Дана Уайт: «Вчера говорил с Хабибом. Планируем его поединок с Гэтжи в сентябре»

09:15
Хабиб Нурмагомедов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хабиб Нурмагомедов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что организация планирует провести поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи в сентябре этого года.

— Мы вчера разговаривали с Хабибом насчет следующего поединка, — сказал на пресс-конференции после UFC Fight Night 171 Уайт. — Вчера произошло не самое приятное событие (отец Хабиба, Абдулманап Нурмагомедов находится в реанимации в тяжелом состоянии, — прим. «СЭ»), так что мы не все согласовали, но сейчас мы близки к тому, чтобы провести бой Хабиба и Гэтжи в сентябре.

В ночь с 9 на 10 мая на турнире UFC 249 Гэтжи победил другого американского бойца, Тони Фергюсона, и стал временным чемпионом организации в легком весе. Изначально с Фергюсоном должен был драться Хабиб Нурмагомедов, но из-за пандемии коронавируса он не смог покинуть пределы России, в связи с чем поединок сорвался.

Ставки на самые жаркие схватки турниров UFC на сайте ligastavok.ru с возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции в лучшем приложении года от БК «Лига Ставок», регистрируйтесь и получайте 500 руб на старте.

UFC: новости и обзоры, анонсы и расписание турниров, все бои, видео и трансляции

Опрос

проголосовало: 8301
Все опросы
Кто теперь должен стать соперником Хабиба Нурмагомедова в UFC?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир