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Ротвелл победил Сен-Прю на UFC Fight Night 171

06:33
Бен Ротвелл против Овинса Сен-Прю. Фото Twitter
Бен Ротвелл против Овинса Сен-Прю. Фото Twitter

Американец Бен Ротвелл выиграл на турнире UFC Fight Night 171 в Джексонвилле. В весовой категории свыше 93 кг он победил соотечественника Овинса Сен-Прю.

Теперь у 38-летнего Ротвелла 39 побед и 12 поражений, а у 37-летнего Сен-Прю — 25 побед и 14 поражений.

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Главный бой UFC Fight Night 171 — поединок Энтони Смит — Гловер Тейшейра. Коэффициенты БК «Лига Ставок»: на победу Смита — 1,57, на победу Тейшейры — 2,40.

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