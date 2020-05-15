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Орловский больше всех заработал на UFC Fight Night 171

02:23
Андрей Орловский. Фото MMA Junkie
Андрей Орловский. Фото MMA Junkie
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Стали известны гонорары участников турнира UFC Fight Night 171, который прошел в ночь с 13 на 14 мая в американском Джексонвилле. Как сообщил в Twitter журналист Джед Гудман, больше всех за мероприятие получит белорусский боец Андрей Орловский — 325 тысяч долларов. Он победил бразильца Филипе Линса, которому заплатят 80 тысяч.

Победитель главного боя вечера Гловер Тейшейра получит 230 тысяч долларов. Он в весовой категории до 93,0 кг техническим нокаутом победил американца Энтони Смита, которому выплатят 130 тысяч.

Суммы указаны без учета бонусов, спонсорских контрактов и различных налоговых вычетов.

Следующий турнир UFC — Fight Night 172 — пройдет уже в эти выходные, в ночь на 17 мая. Его главным боем станет поединок Алистер Оверим — Уолт Харрис.

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Коэффициенты БК «Лига Ставок»: на победу Оверима — 2,25, на победу Харриса — 1,65.

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