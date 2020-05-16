«Корешок мой сразу после боя позвонил». Орловский рассказал о поддержке Ковальчука

Белорусский боец Андрей Орловский в Instagram рассказал о поддержке российского нападающего «Вашингтона» Ильи Ковальчука. Белорус на UFC Fight Night 171 победил бразильца Филипе Линса.

— Из белорусских спортсменов никто не поддерживал перед боем, — сказал Орловский. — Но был приятно удивлен, когда корешок мой, Илья Ковальчук, сразу после боя позвонил, поднял пивко за меня, за мою победу. Был тронут. Спасибо, Илюха. Ты красавчик! Откуда мы знакомы? С Ильей у нас есть общие друзья, знакомые. Плюс, я следил за его игрой постоянно. Сейчас, когда появилась возможность, клянчу его майки.

Следующий турнир UFC — Fight Night 172 — пройдет уже в эти выходные, в ночь на 17 мая. Его главным боем станет поединок Алистер Оверим — Уолт Харрис.

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Коэффициенты БК «Лига Ставок»: на победу Оверима — 2,25, на победу Харриса — 1,65.

UFC Fight Night 172: все бои турнира 17 мая, прямая трансляция, когда и где смотреть, время начала