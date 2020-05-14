Бразилец Гловер Тейшейра одержал победу на турнире UFC Fight Night 171. В 5-м раунде в весовой категории до 93,0 кг он техническим нокаутом победил американца Энтони Смита.

Теперь у 40-летнего Тейшейры 31 победа и 7 поражений, а у 31-летнего Смита — 32 победы и 15 поражений.

Следующий турнир UFC — Fight Night 172 — пройдет уже в эти выходные, в ночь на 17 мая. Его главным боем станет поединок Алистер Оверим — Уолт Харрис.

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Коэффициенты БК «Лига Ставок»: на победу Оверима — 2,25, на победу Харриса — 1,65.

UFC Fight Night 172: все бои турнира 17 мая, прямая трансляция, когда и где смотреть, время начала