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Тейшейра извинился перед Смитом за выбитые зубы

07:13
Гловер Тейшейра на Этони Смите. Фото MMA Junkie
Гловер Тейшейра на Этони Смите. Фото MMA Junkie

Бразилец Гловер Тейшейра победил американца Энтони Смита на турнире UFC Fight Night 171 в Джексонвилле. Еще во время поединка в октагоне бразильский боец извинился перед соперником, а затем объяснил свои слова.

— Я знаю, что его лицо сильно пострадало, потому что я бил его. У меня сейчас болит рука, — цитирует MMA Junkie Тейшейру. — Знаю, что его лицу было больно. Видел, как он отдал зуб рефери. Я извинился перед ним: «Извини, но это часть работы», а он ответил: «Что есть, то есть, чувак».

«У меня зубы выпадают». Смит дотерпел до 5-го раунда в бою с Тейшейрой

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