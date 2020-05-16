Тейшейра извинился перед Смитом за выбитые зубы

Бразилец Гловер Тейшейра победил американца Энтони Смита на турнире UFC Fight Night 171 в Джексонвилле. Еще во время поединка в октагоне бразильский боец извинился перед соперником, а затем объяснил свои слова.

— Я знаю, что его лицо сильно пострадало, потому что я бил его. У меня сейчас болит рука, — цитирует MMA Junkie Тейшейру. — Знаю, что его лицу было больно. Видел, как он отдал зуб рефери. Я извинился перед ним: «Извини, но это часть работы», а он ответил: «Что есть, то есть, чувак».

Part of the job ?



You'll never hear a more honest fight exchange. #UFCJAX pic.twitter.com/EBJgVJmRcx — UFC (@ufc) May 14, 2020

«У меня зубы выпадают». Смит дотерпел до 5-го раунда в бою с Тейшейрой