Американец Бен Ротвелл победил соотечественника Овинса Сен-Прю на турнире UFC Fight Night 171 в Джексонвилле. Раздельным решением судей он выиграл в весовой категории свыше 93 кг.

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UFC Fight Night 171: все бои турнира 14 мая, прямая трансляция, когда и где смотреть, время начала