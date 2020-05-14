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Ротвелл — Сен-Прю: видеообзор боя UFC Fight Night 171

07:06
Бэн Ротвелл против Овинса Сен-Прю. Фото Twitter
Бэн Ротвелл против Овинса Сен-Прю. Фото Twitter

Американец Бен Ротвелл победил соотечественника Овинса Сен-Прю на турнире UFC Fight Night 171 в Джексонвилле. Раздельным решением судей он выиграл в весовой категории свыше 93 кг.

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