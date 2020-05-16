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Орловскому понравился турнир UFC без зрителей

02:04
Андрей Орловский. Фото Instagram
Андрей Орловский. Фото Instagram
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Белорусский боец Андрей Орловский в Instagram признался, что ему понравилось драться без зрителей. В ночь с 13 на 14 мая на UFC Fight Night 171 он победил бразильца Филипе Линса, которому заплатят 80 тысяч.

«Честно говоря, все было легко, все великолепно. В какой-то степени даже понравилось драться без зрителей. Кто следующий? Не имеет значения. Кого дадут, с тем и буду драться. Все зависит от UFC, от Дана Уайта», — сказал Орловский.

Следующий турнир UFC — Fight Night 172 — пройдет уже в эти выходные, в ночь на 17 мая. Его главным боем станет поединок Алистер Оверим — Уолт Харрис.

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Коэффициенты БК «Лига Ставок»: на победу Оверима — 2,25, на победу Харриса — 1,65.

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