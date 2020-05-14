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Добер — Эрнандес: видеообзор боя UFC Fight Night 171

06:55
Дрю Добер победил Александра Эрнандеса. Фото UFC
Дрю Добер победил Александра Эрнандеса. Фото UFC

Американец Дрю Добер одолел соотечественника Александра Эрнандеса на UFC Fight Night 171 в Джексонвилле. Он победил в весовой категории до 70,3 кг техническим нокаутом.

Теперь у 31-летнего Добера 23 победы и 10 поражений, а у 27-летнего Эрнандеса — 11 побед и 3 поражения.

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