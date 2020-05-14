«Есть еще порох в пороховницах». Орловский после победы над Линсом не собирается заканчивать карьеру
Белорус Андрей Орловский единогласным решением судей победил Филипе Линса на турнире UFC Fight Night 171 Джексонвилле. После победы боец отметил, что не собирает останавливаться.
— Всем, кто болел за меня этим вечером или ранним утром, спасибо за поддержку, — приводит пресс-служба UFC слова Орловского. — Это дорого стоит. Спасибо большое! Победа была важна для меня, потому что устал проигрывать по глупости. Сегодня выполнил план на бой на 100 процентов. Я никуда не ухожу, кто бы что не говорил. Есть еще порох в пороховницах, да ягоды в ягодицах, так что я готов продолжать.
На счету 41-летнего Орловского 29 побед и 19 поражений.
Ставки на самые жаркие схватки турниров UFC на сайте ligastavok.ru с возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции в лучшем приложении года от БК «Лига Ставок», регистрируйтесь и получайте 500 руб на старте.
UFC Fight Night 171: все бои турнира 14 мая, прямая трансляция, когда и где смотреть, время начала