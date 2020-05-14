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«Есть еще порох в пороховницах». Орловский после победы над Линсом не собирается заканчивать карьеру

06:48

Белорус Андрей Орловский единогласным решением судей победил Филипе Линса на турнире UFC Fight Night 171 Джексонвилле. После победы боец отметил, что не собирает останавливаться.

— Всем, кто болел за меня этим вечером или ранним утром, спасибо за поддержку, — приводит пресс-служба UFC слова Орловского. — Это дорого стоит. Спасибо большое! Победа была важна для меня, потому что устал проигрывать по глупости. Сегодня выполнил план на бой на 100 процентов. Я никуда не ухожу, кто бы что не говорил. Есть еще порох в пороховницах, да ягоды в ягодицах, так что я готов продолжать.

На счету 41-летнего Орловского 29 побед и 19 поражений.

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