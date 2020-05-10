Трамп поздравил UFC с проведением турнира и призвал другие лиги вернуться

Президент США Дональд Трамп записал видеообращение для турнира UFC 249. Глава государства поздравил организацию с проведением соревнования в сложный период пандемии коронавируса. Также он призвал другие спортивные лиги последовать примеру UFC.

«Я хочу поздравить Дану Уайта и UFC, у них будет большой матч. Нам это нравится. Мы считаем это важным событием. Спортивные лиги, возвращайтесь. Давайте играть», — сказал Трамп во время своего выступления.

UFC проведет три последовательных турнира в течение недели. UFC 249 состоится сегодня, а еще два мероприятия запланированы на 13 и 16 мая.

Trump congratulates Dana White and the UFC at the start of the #UFC249 broadcast pic.twitter.com/KHDcEuWjbn — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) May 10, 2020

Ставки на самые жаркие схватки турниров UFC на сайте ligastavok.ruс возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции в лучшем приложении года от БК «Лига Ставок», регистрируйтесь и получайте 500 руб на старте. Коэффициенты БК «Лига Ставок»: на победу Фергюсона — 1,45, на победу Гэтжи — 2,75.

Трансляция боя Фергюсон — Гэтжи и другие поединки UFC 249