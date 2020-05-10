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Трамп поздравил UFC с проведением турнира и призвал другие лиги вернуться

03:39
Дональд Трамп. Фото AFP
Дональд Трамп. Фото AFP
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Президент США Дональд Трамп записал видеообращение для турнира UFC 249. Глава государства поздравил организацию с проведением соревнования в сложный период пандемии коронавируса. Также он призвал другие спортивные лиги последовать примеру UFC.

«Я хочу поздравить Дану Уайта и UFC, у них будет большой матч. Нам это нравится. Мы считаем это важным событием. Спортивные лиги, возвращайтесь. Давайте играть», — сказал Трамп во время своего выступления.

UFC проведет три последовательных турнира в течение недели. UFC 249 состоится сегодня, а еще два мероприятия запланированы на 13 и 16 мая.

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