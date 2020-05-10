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Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи: видеообзор боя UFC 249

09:01
9 мая. Джексонвилль. Джастин Гэтжи (справа) победил Тони Фергюсона. Фото USA Today Sports
9 мая. Джексонвилль. Джастин Гэтжи (справа) победил Тони Фергюсона. Фото USA Today Sports
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В главном поединке турнира UFC 249 в Джексонвилле американский боец Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном. Он стал обладателем пояса временного чемпиона организации в легком весе.

В пятом раунде представитель команды Фергюсона попросил остановить бой, так как у Фергюсона на лице появились несколько гематом.

Для 31-летнего Гэтжи эта победа стала 22-й в карьере, а 36-летний Фергюсон потерпел свое четвертое поражение.

UFC 249: расписание турнира, все бои, анонсы и обзоры поединков, трансляции

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