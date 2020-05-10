В главном поединке турнира UFC 249 в Джексонвилле американский боец Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном. Он стал обладателем пояса временного чемпиона организации в легком весе.

В пятом раунде представитель команды Фергюсона попросил остановить бой, так как у Фергюсона на лице появились несколько гематом.

Для 31-летнего Гэтжи эта победа стала 22-й в карьере, а 36-летний Фергюсон потерпел свое четвертое поражение.