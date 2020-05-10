«Перевез шесть кроватей и шесть тумбочек». Олейник рассказал, почему похудел перед боем с Вердумом

Российский боец UFC Алексей Олейник похудел перед боем с Фабрисиу Вердумом из-за того, что подготовка к поединку была изнурительной и прошла в нервной обстановке. Об этом Олейник рассказал в интервью «СЭ».

Бой состоялся в ночь на 10 мая на турнире UFC 249. 42-летний Олейник победил ровесника Вердума раздельным решением судей. На взвешивании российский боец показал 103 кг. Обычно его вес составляет 107-110 кг.

— Была изнурительная подготовка, два нервных месяца, — сказал Олейник. — Был переезд. У нас закончилась аренда дома, пришлось искать другой. Абсолютно все перевозил сам. Шесть кроватей, шесть тумбочек — массу вещей. При этом мне еще нужно было тренироваться. При этом еще и ситуация с пандемией. Девать детей было некуда. А они требуют много сил и времени. Нервы, тренировки. Вот и весил чуть меньше. Но кушал я очень хорошо. Размеренно, по расписанию. С голодом иногда смотрел на булочку и печенюшку. Но не мог съесть. Я в этом деле стараюсь быть очень дисциплинированным. И эта дисциплина в том числе была видна на моем теле.

На счету Олейника 59 побед, 13 поражений и 1 ничья в ММА. Он выступает с 1996 года. Олейник — единственный боец в истории, который побеждал в четырех десятилетиях. (Илья Андреев)