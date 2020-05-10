Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бокс   //    MMA   //    UFC 249

«Мини Хабиб» поздравила Гэтжи с победой над Фергюсоном

09:19
Джастин Гэтжи (справа) победил Тони Фергюсона. Фото USA Today Sports
Джастин Гэтжи (справа) победил Тони Фергюсона. Фото USA Today Sports
Теги:

Юная американская болельщица Кайли, известная под прозвищем «Мини Хабиб», поздравила бойца ММА Джастина Гэтжи с победой над Тони Фергюсоном в главном поединке UFC 249. Она также добавила, что ждет его поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

— Поздравляю Джастина Гэтжи! — написала «Мини Хабиб» в Instagram. — Да, ты уничтожил бой мечты для всех Хабиб против Тони, но никто не заслуживает этого момента больше, чем ты. Ты не только чемпион, но и самый зрелищный боец в истории. С нетерпением жду твоего боя с Хабибом. UFC 249 более чем оправдал ожидания.

Рефери остановил поединок в пятом раунде после очередного попадания Гэтжи и сильного рассечения у Фергюсона.

Для 31-летнего Гэтжи эта победа стала 22-й в карьере, а 36-летний Фергюсон потерпел свое четвертое поражение.

Бой проводился за титул временного чемпиона в легком весе (до 70,3 кг). Поясом владеет 31-летний чемпион UFC из России Хабиб Нурмагомедов.

Турнир UFC 249 должен был пройти 18 апреля в Бруклине, а его главным боем являлся поединок Хабиб — Тони. Из-за пандемии коронавируса этот бой сорвался, а турнир был отложен.

UFC 249: расписание турнира, все бои, анонсы и обзоры поединков, трансляции

Опрос

проголосовало: 1384
Все опросы
Кто теперь должен стать соперником Хабиба Нурмагомедова в UFC?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир