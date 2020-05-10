«Мини Хабиб» поздравила Гэтжи с победой над Фергюсоном

Юная американская болельщица Кайли, известная под прозвищем «Мини Хабиб», поздравила бойца ММА Джастина Гэтжи с победой над Тони Фергюсоном в главном поединке UFC 249. Она также добавила, что ждет его поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

— Поздравляю Джастина Гэтжи! — написала «Мини Хабиб» в Instagram. — Да, ты уничтожил бой мечты для всех Хабиб против Тони, но никто не заслуживает этого момента больше, чем ты. Ты не только чемпион, но и самый зрелищный боец в истории. С нетерпением жду твоего боя с Хабибом. UFC 249 более чем оправдал ожидания.

Рефери остановил поединок в пятом раунде после очередного попадания Гэтжи и сильного рассечения у Фергюсона.

Для 31-летнего Гэтжи эта победа стала 22-й в карьере, а 36-летний Фергюсон потерпел свое четвертое поражение.

Бой проводился за титул временного чемпиона в легком весе (до 70,3 кг). Поясом владеет 31-летний чемпион UFC из России Хабиб Нурмагомедов.

Турнир UFC 249 должен был пройти 18 апреля в Бруклине, а его главным боем являлся поединок Хабиб — Тони. Из-за пандемии коронавируса этот бой сорвался, а турнир был отложен.