«Мини Хабиб» поздравила Гэтжи с победой над Фергюсоном
Юная американская болельщица Кайли, известная под прозвищем «Мини Хабиб», поздравила бойца ММА Джастина Гэтжи с победой над Тони Фергюсоном в главном поединке UFC 249. Она также добавила, что ждет его поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Congratulations to Justin gaethje !! Yes you destroyed everyone's dream fight of Khabib vs tony but nobody deserves this moment more then you . You are not only the champ but the most exciting fighter ever . Can't wait to see you and Khabib compete ! #ufc249 lived up to the hype
— Поздравляю Джастина Гэтжи! — написала «Мини Хабиб» в Instagram. — Да, ты уничтожил бой мечты для всех Хабиб против Тони, но никто не заслуживает этого момента больше, чем ты. Ты не только чемпион, но и самый зрелищный боец в истории. С нетерпением жду твоего боя с Хабибом. UFC 249 более чем оправдал ожидания.
Рефери остановил поединок в пятом раунде после очередного попадания Гэтжи и сильного рассечения у Фергюсона.
Для 31-летнего Гэтжи эта победа стала 22-й в карьере, а 36-летний Фергюсон потерпел свое четвертое поражение.
Бой проводился за титул временного чемпиона в легком весе (до 70,3 кг). Поясом владеет 31-летний чемпион UFC из России Хабиб Нурмагомедов.
Турнир UFC 249 должен был пройти 18 апреля в Бруклине, а его главным боем являлся поединок Хабиб — Тони. Из-за пандемии коронавируса этот бой сорвался, а турнир был отложен.