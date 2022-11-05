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Допинг

Сегодня, 14:10

Призерка Олимпиады в Пекине дисквалифицирована за допинг. Она не стала спорить с обвинением

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Кристин де Брюин.
Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Кристин де Брюин.
Фото Global Look Press
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Канадская бобслеистка Кристин де Брюин отстранена на три года за препарат, стимулирующий рост мышц.

Канадский центр по вопросам этики в спорте сообщил, что бобслеистка Кристин де Брюин дисквалифицирована за нарушение допинговых правил. В пробе спортсменки, которая была сдана во внесоревновательный период в августе, был найден запрещенный лигандрол. Канадка не стала спорить с обвинением, но вину не признала. В феврале на Олимпиаде-2022 в Пекине 33-летняя спортсменка завоевала бронзу в монобобе.

Допинг

Обнаруженное в образце Кристин вещество применяется для лечения мышечной атрофии. Также лигандрол используется в качестве препарата, стимулирующего рост мышц, а в медицине — для лечения остеопороза — заболевания, связанного с потерей кальция в костях.

Кристин де Брюин не первая канадская спортсменка, в допинг-пробе которой было обнаружено данное вещество. В 2019 году положительную внесоревновательную пробу на лигандрол сдала знаменитая каноистка Лоуренс Винсент Лапоинт. Причем препарат в ее образцах оказался совершенно нетипичным способом — половым путем. И спортсменке удалось это доказать и очистить свое имя от допингового клейма.

Лоуренс Винсент Лапоинт. Канадке удалось доказать, что допинг передается половым путем

Было установлено, что запрещенное вещество оказалось в организме Лапоинт в результате обмена биологическими жидкостями с ее бывшим бойфрендом. А концентрация лигандрола была крайне мала и больше напоминала остаточные следы. Но у бобслеистки де Брюин ситуация совершенно другая. Ранее было также зафиксировано достаточно много случаев, когда лигандрол попадал в организм спортсменов вместе с загрязненными биодобавками.

Кристин де Брюин. Фото Global Look Press
Кристин де Брюин.
Фото Global Look Press

Признание

По информации CBC Sports, Кристин не стала подавать апелляцию на решение о дисквалификации из-за нехватки финансов. Таким образом, канадская спортсменка фактически признала факт нарушения, ведь ей пришлось подписать соответствующие документы об отказе от прав на обжалование постановления.

«Ценю и уважаю необходимость жестких правил для поддержания чистоты спорта. Я согласилась с наказанием, потому что у меня нет денег, чтобы бороться. На данный момент я не уверена в своих планах на будущее. Мне потребуется провести некоторое время в окружении семьи и друзей, чтобы обдумать эту сложную информацию», — объяснила бобслеистка свои действия.

Однако де Брюин утверждает, что стала жертвой недоразумения. «Всегда считала, что выступать за Канаду и носить кленовый лист на своем комбинезоне по всему миру — абсолютная привилегия, и я бы никогда не сделала ничего преднамеренного, чтобы поставить под угрозу эту честь», — добавила Кристин. Таким образом, срок дисквалификации был сокращен с четырех до трех лет, так как документально спортсменка признала факт нарушения.

Кристин де Брюин. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Урок

Представитель канадской федерации бобслея Сара Стори заявила, что организация абсолютно нетерпима к допингу и глубоко разочарована тем, что один из спортсменов был признан виновным в нарушении антидопинговых правил.

«Канадская федерация разработала программу побед в бобслее и скелетоне с чистыми спортсменами, однако завоевание медалей никогда не бывает более важным, чем-то, как они завоеваны. Мы не потерпим такого поведения и собираемся продолжать побеждать только с чистыми спортсменами, которые соблюдают правила честной игры», — приводит CBC Sports слова Стори.

Кейс де Брюин назвали важным напоминанием для всех канадских атлетов. А самой Кристин федерация не выразила никакой поддержки или сочувствия.

«Это очень важный урок и напоминание всем спортсменам в Канаде о том, что нужно всегда быть предельно внимательными к тому, что они вводят в свое тело. В конце концов, спортсмен несет ответственность за знание того, что он вкладывает в свое тело все время. Это самая большая ответственность, которую несет атлет любого уровня».

Теперь де Брюин имеет право вернуться к соревнованиям только 27 сентября 2025 года — за четыре с половиной месяца до следующих зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Италии.

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