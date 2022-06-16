Бобслеисты выиграли суд и оспорили свое отстранение. Только вернутся пока чиновники, а не спортсмены

Ранее юридические победы одержали теннисисты и саночники.

Позитивные новости принес апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), который отменил решение о временном отстранении Федерации бобслея России. 2 марта IBSF приостановила ее членство до июля 2022 года. Рано говорить о том, что уже в новом сезоне наши бобслеисты смогут выступать на международных стартах хотя бы в нейтральном статусе. Но это важный шаг на пути восстановления прежних отношений с внешним миром. По крайней мере принять новый пакет санкций в адрес России после такой юридической оценки будет непросто, особенно если вспомнить, что это уже не первый подобный прецедент.

Владислав Марченков. Фото Global Look Press

Суд вернул в мировую орбиту чиновников, но права спортсменов не обсуждал

Трибунал IBSF восстановил в правах Федерацию бобслея России. Об этом ТАСС сообщила президент отечественной федерации Елена Аникина. «Сегодня наша федерация получила решение от апелляционного трибунала IBSF, и на основании этого вердикта решение исполкома IBSF от 2 марта 2022 года о временном отстранении нашей федерации было аннулировано», — сказала Аникина. 2 марта IBSF объявила о приостановке членства Федерации бобслея России минимум до июля этого года. Соответствующее решение тогда принял исполком IBSF на внеочередном заседании, основываясь на рекомендациях Международного олимпийского комитета. Апелляционный трибунал признал такие рекомендации недостаточными. Точных формулировок о правовой стороне вопроса пока нет, в Федерации бобслея России предлагают не делать поспешных выводов и дождаться официального пресс-релиза от IBSF.

На момент публикации материала официального заявления от пресс-службы IBSF еще не было. Зато с пояснениями для российских журналистов выступил генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко. Он рассказал о самом главном — речи о восстановлении в правах самих спортсменов не было, речь шла о национальной федерации. «Для нас это очень хороший знак. Конкретно про спортсменов в решении трибунала не было сказано, поскольку иск нами подавался предметно именно по временному отстранению федерации, — сказал Пархоменко. — Понятно, что если бы отстранение, допустим, продолжалось, то мы как федерация, разумеется, не смогли бы заявить спортсменов на международные старты». В двух словах, до решения арбитража российские представители бобслея не могли принимать участие в различных международных саммитах и влиять на жизнь IBSF. В том числе подаваться на различные выборные должности в организации, голосовать на конгрессе, но вопрос с отстранением атлетов не в компетенции данного суда.

Семен Павличенко. Фото Global Look Press

Чиновники из бобслея будут смотреть за примерами из саней и настольного тенниса

Бобслей всего лишь вернул свой прежний статус и вошел в длинный список из видов спорта, где на международные события могут ездить наши чиновники, но не спортсмены. Причем видна уже общая линия — недавно похожее решение юристы вынесли по санному спорту. Ранее первой российской спортивной структурой, которой удалось добиться отмены наложенных на нее санкций, используя юридические инструменты, стала Федерация санного спорта России (ФССР). Арбитражный суд Международной федерации санного спорта (FIL) отменил решение исполкома FIL об отстранении отечественных спортсменов от соревнований под эгидой организации, посчитав такое наказание проявлением «политической дискриминации». В Олимпийском комитете России (ОКР) надеются, что этот вердикт станет прецедентом при рассмотрении обращений в апелляционные инстанции других федераций. FIL намеревалась подать апелляцию уже в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), но так и не решилась на этот ход.

В то же время и о допуске российских саночников на этапы Кубка мира и другие старты по итогам решения арбитража FIL не последовало. Гораздо интереснее прецедент из настольного тенниса. Европейский союз настольного тенниса (ETTU) восстановил российские команды в Лиге чемпионов. Два российских клуба — «Оренбург Газпром» и УГМК должны были сыграть полуфинал между собой, после чего выйти в финал против «Боруссии» из Дюссельдорфа, выигравшей другой полуфинал. В итоге российские команды отстранили, второго полуфинала и финала не случилось, а победителем по итогам кабинетного решения стала «Боруссия». Апелляционная комиссия ETTU признала решение отстранить российские команды дискриминационным. И что самое главное, в соответствии с решением комиссии результаты турнира должны быть пересмотрены. То есть должны будут сыграны отмененные игры, а на будущий год российские команды должны вернуть свой прежний статус в Лиге чемпионов.

Правда, и здесь отдельная победа наших юристов не привела к немедленному результату. ETTU уже утвердил итоги сезона-2021/22 и не готов предоставить российским командам возможность сыграть отмененные встречи. В организации по примеру санного спорта хотят оспорить решение своего же арбитража в CAS. Вероятно, на похожий шаг пойдут и в бобслее, хотя здесь юридические формулировки для IBSF более приемлемые. Для примера, по итогам недавнего конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) собрать необходимое число голосов делегатов для полного отстранения национальных федераций России из состава ISU и ограничить участие страны в конгрессе не получилось. Более того, россиянин даже попал в совет союза. При этом решение по временному отстранению самих фигуристов, шорт-трекистов и конькобежцев осталось в силе. Хотя нельзя не отметить важный перелом в сознании многих международных спортивных чиновников.