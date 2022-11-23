Бобслеист сборной России умер в 24 года. Виной тяжелая болезнь

Трагедия молодого пилота Максима Банькова.

Печальные новости пришли из Федерации бобслея России. Скоропостижно скончался молодой пилот Максим Баньков. Сообщается, что в последнее время спортсмен страдал от тяжелой болезни. Ему было всего 24 года.

«Друзья и коллеги! В нашей бобслейной семье произошла трагедия. Скоропостижно скончался молодой талантливый пилот, член сборной команды России по бобслею Максим Баньков. Ему было всего 24 года. Тяжелая болезнь оборвала его жизнь, которая должна была стать долгой, яркой и счастливой.

Такую потерю трудно принять и с ней невозможно смириться. Федерация бобслея России выражает соболезнования родным и близким Максима, всем, кто его знал и любил. Скорбим вместе с вами. Мы запомним Максима таким, каким он был, — светлым и добрым человеком", — говорится в сообщении федерации.

Спорт

За свою карьеру бобслеист, несмотря на еще достаточно юный возраст, завоевал приличное количество наград. Максим становился серебряным призером первенства Европы, бронзовым призером первенства мира, двукратным победителем и призером первенства России.

Баньков — воспитанник СШОР по санным видам спорта, он был спортсменом краевой Академии зимних видов спорта, пилотом экипажа юниорской сборной команды России по бобслею и являлся кандидатом в мастера спорта России. В федерации отмечали, что у Максима было будущее одного из лучших пилотов страны, силы и трудолюбие, чтобы добиться поставленных целей.

В пекинской Олимпиаде Баньков не участвовал. А других международных стартов не было, так как российские бобслеисты отстранены на неопределенный срок. В июле делегаты Конгресса IBSF проголосовали за отстранение всех спортсменов Федерации бобслея России (ФБР) от участия в соревнованиях до дальнейшего уведомления.

Максим Баньков. Федерация бобслея России

Трагедия

Максим несколько месяцев боролся с тяжелым недугом. Но какая именно болезнь унесла жизнь молодого бобслеиста, не уточняется. Представители федерации сообщили, что окончательный диагноз спортсмену до сих пор не поставили. Поэтому подробностей о его гибели нет никаких.

Разве что вся российская бобслейная семья на данный момент пребывает в шоке. Бывший тренер сборной России по бобслею Олег Соколов выразил соболезнования семье Максима.

«Максим был одним из самых порядочных спортсменов. Чистый человек. У меня вопрос: почему лучшие уходят? Как спортсмен... Ему всегда кто-то мешал. Только он покажет результат, а потом что-то идет не так. Соболезнования родным и близким», — сказал Соколов «СЭ».

К соболезнованиям также присоединилось Министерство спорта Красноярского края. А также предложило всем желающим оказать материальную помощь семье Банькова.

«Максим Баньков, серебряный призер первенства Европы, бронзовый призер первенства мира, двукратный победитель и призер первенства России, воспитанник СШОР по санным видам спорта, спортсмен краевой Академии зимних видов спорта, пилот экипажа юниорской сборной команды России по бобслею, мастер спорта России, скончался на 24-м году жизни после тяжелой болезни. Выражаем соболезнования родным и близким Максима. Такую потерю трудно принять. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.