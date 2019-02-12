Заявки на пост главы Федерации бобслея России будут приниматься до 6 марта

Прием заявок от кандидатов на пост президента Федерации бобслея России завершится 6 марта, сообщет ТАСС со ссылкой на и.о. главы организации Елену Аникину. Она возглавила организацию 22 января, сменив Александра Зубкова.

Двукратный олимпийский чемпион на территории РФ покинул свой пост после дисквалификации со стороны Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) за нарушение антидопинговых правил на Играх в Сочи. Выборы нового главы Федерации бобслея России пройдут 20 марта.

- Прием заявок от кандидатов завершится за 14 дней до конференции, на которой состоятся выборы, - сказала Аникина. Сама она еще не приняла решения об участии в выборах.