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Сборная Латвии по бобслею пропустит чемпионат Европы в Германии из-за коронавируса

18:05
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Бобслеисты сборной Латвии пропустят чемпионат Европы в Германии из-за вспышки коронавирусной инфекции в составе команды, сообщает ТАСС.

Несколько членов сборной заразились после того, как вернулись в расположение национальной команды после рождественских каникул. Зараженные и контактировавшие с ними члены сборной помещены на самоизоляцию, что делает невозможным участие команды в чемпионате Европы.

Континентальное первенство по бобслею 2021 года состоится в рамках этапа Кубка мира в германском Винтерберге с 8 по 10 января.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10404779

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