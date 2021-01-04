Сборная Латвии по бобслею пропустит чемпионат Европы в Германии из-за коронавируса

Бобслеисты сборной Латвии пропустят чемпионат Европы в Германии из-за вспышки коронавирусной инфекции в составе команды, сообщает ТАСС.

Несколько членов сборной заразились после того, как вернулись в расположение национальной команды после рождественских каникул. Зараженные и контактировавшие с ними члены сборной помещены на самоизоляцию, что делает невозможным участие команды в чемпионате Европы.

Континентальное первенство по бобслею 2021 года состоится в рамках этапа Кубка мира в германском Винтерберге с 8 по 10 января.