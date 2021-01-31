Определен состав сборной России на чемпионат мира по бобслею

Тренерский штаб сборной России по бобслею определил состав команды на чемпионат мира, который пройдет в немецком Альтенберге с 5 по 14 февраля.

«В двойках выступят Ростислав Гайтюкевич и Алексей Стульнев, выступавшие на этапах Кубка мира этого сезона, — сказал старший тренер сборной Павел Щегловский ТАСС. — В четверках мужская команда имеет право заявить три экипажа, поэтому вместе с Гайтюкевичем и Стульневым на старт выйдет Максим Андрианов. В женских состязаниях выступят пилоты Надежда Сергеева, Любовь Черных и Анастасия Макарова.

На чемпионат мира поедут разгоняющие Михаил Мордасов, Илья Малых, Руслан Самитов, Роман Кошелев, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Роман Кошелев, Кирилл Антюх, Максим Белугин, Владислав Жаровцев, Николай Козлов, Павел Травкин, Елена Мамедова, Александра Тарасова, Юлия Беломестных (запасные Александра Иокст и Юлия Егошенко)».

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российская команда выйдет на старт чемпионата мира под флагом с логотипом Федерации бобслея России и под названием «Команда Федерации бобслея России» (Bobsleigh Federation of Russia, BFR). В случае победы россиян на церемонии награждения будет звучать гимн Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).