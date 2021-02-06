На чемпионате мира по бобслею в Альтенберге (Германия) завершились соревнования женщин в двойках.

Победил канадский дуэт Кайлли Хамфрис/Лоло Джонс. В тройку лучших также попали немки Ким Калики/Анн-Кристин Страк и Лаура Нольте/Дебора Леви. Россиянки Анастасия Макарова и Александра Тарасова стали 11-ми. На 13-м месте еще одни представительницы России Надежда Сергеева/Юлия Беломестных.

Бобслей

Альтенберг (Германия)

Чемпионат мира

Женщины

Двойка

1. Кайлли Хамфрис/Лоло Джонс (Канада) — 3.48,26 (56,40 + 56,54 + 57,45 + 57,87)

2. Ким Калики/Анн-Кристин Страк (Германия) — 3.48,61 (56,69 + 56,59 + 57,40 + 57,93)

3. Лаура Нольте/Дебора Леви (Германия) — 3.49,27 (56,53 + 56,84 + 57,95 + 57,95)

11. Анастасия Макарова/Александра Тарасова (Россия) — 3.51,00 (57,39 + 51,17 + 58,32 + 58,12)

13. Надежда Сергеева/Юлия Беломестных (Россия) — 3.51,28 (57,12 + 57,53 + 58,33 + 58,30)