Немецкая четверка выиграла этап Кубка мира в Кенигзее, россияне стали пятыми

Немецкая четверка в составе Франческо Фридриха, Канди Бауэра, Александера Шуллера, Мартина Гроткоппа выиграла этап Кубка мира по бобслею в Кенигзее. Лучшая российская четверка (Алексей Стульнев/Роман Кошелев/Илья Малых/Руслан Самитов) заняла пятое место.

Кенигзее (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Четверка

1. Франческо Фридрих/Канди Бауэр/Александер Шуллер/Мартин Гроткопп (Германия) — 1.37,03 (48,59 + 48,44)

2. Йоханнес Лохнер/Кристофер Вебер/Флориан Бауэр/Кристофер Вебер (Германия) — 1.37,13 (48,55 + 48,58)

3. Джастин Криппс/Матисс Микнис/Лаурис Кауфманис/Арвис Вилкасте (Канада) — 1.37,29 (48,63 + 48,66)

5. Алексей Стульнев/Роман Кошелев/Илья Малых/Руслан Самитов (Россия) — 1.37,50 (48,79 + 48,71)

15. Дмитрий Попов/Алексей Зайцев/Василий Кондратенко/Михаил Мордашов (Россия) — 1.38,07 (49,06 + 49,01)