IBSF прокомментирует призывы бойкотировать ЧМ в Сочи после публикации второй части доклада Макларена

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) прокомментирует появившиеся в СМИ призывы бойкотировать чемпионат мира 2017 года, который пройдет в Сочи. Однако комментарии будут после публикации второй части доклада Ричарда Макларена.

– IBSF не хотела бы делать какие-либо комментарии по поводу личного мнения отдельных спортсменов, опубликованных по поводу чемпионата мира 2017 года, – приводит ТАСС слова заявление пресс-службы IBSF. – Мы должны дождаться второй части доклада Макларена, которая будет скоро презентована, прежде чем будут сделаны какие-либо заявления.