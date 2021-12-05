Экипаж Гайтюкевича стал третьим на этапе Кубка мира по бобслею

Российский экипаж-четверка под управлением Ростислава Гайтюкевича стал третьим на этапе Кубка мира по бобслею в немецком Альтенберге.

Первыми стали хозяева трассы с рулевым Франческо Фридрихом, вторым — экипаж Бенжамина Майера из Австрии.

Гайтюкевич впервые в карьере поднялся на призовой пьедестал в соревнованиях четверок на этапах Кубка мира.

Бобслей

Альтенберг (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Четверка

1. Франческо Фридрих/Маргис Торстен/Бауэр Канди/Шуллер Александр (Германия) — 1:47.96 (53.99 + 53:97)

2. Беньямин Майер/Степан Саша/Заммер Маркус/Хубер Кристиан (Австрия) — 1:48.63 (54.35 + 54.28)

3. Ростислав Гайтюкевич/Мордасов Михаил/Жаровцев Владислав/Травкин Павел (Россия) — 1:48.76 (54.40 + 54.36)

4. Йоханнес Лохнер/Флориан Бауэр/Кристиан Расп/Макимилиан Брукерт (Германия) — 1:48.86 (54.58 + 54.28)

5. Джастин Криппс/Кэм Стоунс/Райан Соммер/Бенжамин Коаквелл (Канада) — 1:48.90 (54.52 + 54.38)

6. Михаэль Фогт/Алайн Кнузер/Сандро Мишель/ Грегори Джонс (Швейцария) — 1:49.09 (54.53 + 54.56)

7. Максим Андрианов/Зайцев Алексей/Кондратенко Василий/Грязнов Егор (Россия) — 1:49.11 (54.45 + 54.66)