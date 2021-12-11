Российская четверка стала седьмой на этапе Кубка мира по бобслею

Российский экипаж под управлением Ростислава Гайтюкевича занял седьмое место в соревнованиях четверок на этапе Кубка мира по бобслею в Винтерберге.

Первое и второе места заняли четверки из Германи. Замкнул тройку лучших канадский экипаж.

Бобслей

Винтерберг (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Четверка

1. Франческо Фридрих/Маргис Торстен/Гроткопп Мартин/Шуллер Александр (Германия) — 1:47.95 (53.78 + 54.17)

2. Йоханнес Лохнер/Вебер Кристофер/Бауэр Флориан/Расп Кристиан (Германия) — 1:48:00 (53.76 + 54.24)

3. Джастин Криппс/Стоунс Кэм/Соммер Райан/Коаквелл Бенжамин (Канада) — 1:48.09 (53.89 + 54.20)

4. Кристоф Хафер/Хертель Бенедикт/Брукерт Эрик Максимилиан/Зоммер Матиас (Германия) — 1:48.14 (53.77 + 54.37)

5. Брэдли Холл/Какетт Грег/Лоуренс Тэйлор/Глисон Ник (Великобритания) — 1:48.27 (54.07 + 54.20)

6. Беньямин Майер/Молдован Данут Ион/Заммер Маркус/Хубер Кристиан (Австрия) — 1:48.34 (53.91 + 54.43)

7. Ростислав Гайтюкевич/Мордасов Михаил/Жаровцев Владислав/Травкин Павел (Россия) — 1:48.42 (54.04 + 54.38)

17. Максим Андрианов/Зайцев Алексей/Кондратенко Василий/Грязнов Егор (Россия) — 1:49.08 (54.54 + 54.54)