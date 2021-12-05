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Российские четверки заняли первые два места на этапе Кубка Европы по бобслею

16:05
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Российский экипаж-четверка с рулевым Алексеем Стульневым победил на этапе Кубка Европы по бобслею в немецком Винтерберге.

Экипаж в составе Стульнева, Кирилла Антюха, Дмитрия Захряпина и Ильвира Хузина показал результат 1 минута 48,82 секунды. Вторыми стали россияне Вячеслав Попов, Максим Жестянкин, Данил Алеханов и Никита Захарченко, третье место заняла немецкая четверка.

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Иван Шитик все материалы автора
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