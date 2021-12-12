Четверка Фридриха одержала победу на Кубке мира в Винтерберге, Гайтюкевич на пятом месте

На этапе Кубка мира по бобслею в Винтерберге (Германия) завершились соревнования четверок у мужчин.

Победу одержала немецкая четверка во главе с Франческо Фридрихом. Вторым стал британец Брэдли Холл. На третьей позиции австриец Беньямин Майер.

Пятое место заняла четверка Ростислава Гайтюкевича. Его соотечественник Максим Андрианов на девятой позиции.

Винтерберг (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Четверка

1. Франческо Фридрих/Торстен Маргис/Кэнди Бауэр/Александр Шуллер (Германия) — 1:49.38 (54.74 + 54.64)

2. Брэдли Холл/Грег Какетт/Тэйлор Лоуренс/Ник Глисон (Великобритания) — 1:49.68 (54.86 + 54.82)

3. Беньямин Майер/Саша Степан/Маркус Заммер/Кристиан Хубер (Австрия) — 1:49.74 (54.88 + 54.86)

4. Джастин Криппс/Кэм Стоунс/Райан Соммер/Бенжамин Коаквелл (Канада) — 1:49.78 (54.92 + 54.86)

5. Йоханнес Лохнер/Кристофер Вебер/Флориан Бауэр/Кристиан Расп (Германия) — 1:49.83 (54.90 + 54.93)

5. Ростислав Гайтюкевич/Михаил Мордасов/Владислав Жаровцев/Павел Травкин (Россия) — 1:49.83 (55.07 + 54.76)

9. Максим Андрианов/Алексей Зайцев/Василий Кондратенко/Алексей Лаптев (Россия) — 1:49.97 (55.12 + 54.85)