Бобслей
Новости
Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Новости   //    Бобслей

Четверка Фридриха одержала победу на Кубке мира в Винтерберге, Гайтюкевич на пятом месте

18:16

На этапе Кубка мира по бобслею в Винтерберге (Германия) завершились соревнования четверок у мужчин.

Победу одержала немецкая четверка во главе с Франческо Фридрихом. Вторым стал британец Брэдли Холл. На третьей позиции австриец Беньямин Майер.

Пятое место заняла четверка Ростислава Гайтюкевича. Его соотечественник Максим Андрианов на девятой позиции.

Винтерберг (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Четверка

1. Франческо Фридрих/Торстен Маргис/Кэнди Бауэр/Александр Шуллер (Германия) — 1:49.38 (54.74 + 54.64)

2. Брэдли Холл/Грег Какетт/Тэйлор Лоуренс/Ник Глисон (Великобритания) — 1:49.68 (54.86 + 54.82)

3. Беньямин Майер/Саша Степан/Маркус Заммер/Кристиан Хубер (Австрия) — 1:49.74 (54.88 + 54.86)

4. Джастин Криппс/Кэм Стоунс/Райан Соммер/Бенжамин Коаквелл (Канада) — 1:49.78 (54.92 + 54.86)

5. Йоханнес Лохнер/Кристофер Вебер/Флориан Бауэр/Кристиан Расп (Германия) — 1:49.83 (54.90 + 54.93)

5. Ростислав Гайтюкевич/Михаил Мордасов/Владислав Жаровцев/Павел Травкин (Россия) — 1:49.83 (55.07 + 54.76)

9. Максим Андрианов/Алексей Зайцев/Василий Кондратенко/Алексей Лаптев (Россия) — 1:49.97 (55.12 + 54.85)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
«Серега — крутой гитарист!» Судья Карасев летом выступит на рок-фестивале с Metallica
Путин отметил невыполнение Киевом обязательств вернуть России активы СССР
0