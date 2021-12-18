Гайтюкевич и Мордасов заняли шестое место на этапе КМ по бобслею в Альтенберге

Российская двойка Ростислав Гайтюкевич и Михаил Мордасов заняли шестое место на этапе Кубка мира по бобслею в немецком Альтенберге.

Победу одержала двойка из Германии Франческо Фридрих- Торстен Маргис.

Бобслей

Альтенберг (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Двойка

1. Франческо Фридрих/Торстен Маргис (Германия) — 1:50.37 (55.09 + 55.28)

2. Кристоф Хафер/Иссам Аммоур (Германия) — 1:50.59 (55.24 + 55.35)

3. Джастин Криппс/Кэм Стоунз (Канада) — 1:50.68 (55.42 + 55.26)

4. Кристофер Спринг/Майк Эвелин (Канада) — 1:50.70 (55.35 + 55.35)

5. Симон Фридли/Андреас Хаас (Швейцария) — 1:50.73 (55.43 + 55.30)

6. Ростислав Гайтюкевич/Михаил Мордасов (Россия) — 1:50.74 (55.27 + 55.47)

14. Максим Андрианов/Александр Ефимов (Россия) — 1:51.61 (55.69 + 55.92)