Гайтюкевич и Мордасов заняли шестое место на этапе КМ по бобслею в Альтенберге
19:17
Российская двойка Ростислав Гайтюкевич и Михаил Мордасов заняли шестое место на этапе Кубка мира по бобслею в немецком Альтенберге.
Победу одержала двойка из Германии Франческо Фридрих- Торстен Маргис.
Бобслей
Альтенберг (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Двойка
1. Франческо Фридрих/Торстен Маргис (Германия) — 1:50.37 (55.09 + 55.28)
2. Кристоф Хафер/Иссам Аммоур (Германия) — 1:50.59 (55.24 + 55.35)
3. Джастин Криппс/Кэм Стоунз (Канада) — 1:50.68 (55.42 + 55.26)
4. Кристофер Спринг/Майк Эвелин (Канада) — 1:50.70 (55.35 + 55.35)
5. Симон Фридли/Андреас Хаас (Швейцария) — 1:50.73 (55.43 + 55.30)
6. Ростислав Гайтюкевич/Михаил Мордасов (Россия) — 1:50.74 (55.27 + 55.47)
14. Максим Андрианов/Александр Ефимов (Россия) — 1:51.61 (55.69 + 55.92)
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