Сергеева и Беломестных заняли 10-е место в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира по бобслею в Винтерберге

Немки Лаура Нольте и Дебора Леви одержали победу на домашнем этапе Кубка мира по бобслею в Винтерберге в соревнованиях двоек.

Все места в тройке лучших заняли бобслеистки из Германии. Мариама Яманка и Александра Бюргхардт заняли второе место, Ким Калики и Леони Фибиг показали третий результат.

Лучшими из россиянок стали Надежда Сергеева и Юлия Беломестных, занявшие 10-е место. Анастасия Макарова и Елена Мамедова финишировали на 14-й строчке, Любовь Черных и Юлия Егощенко стали 20-ми.

Бобслей

Винтерберг (Германия)

Кубок мира

Женщины

Двойка

1. Лаура Нольте/Дебора Леви (Германия) — 1.53,77 (56,74 + 57,03)

2. Мариама Яманка/Александра Бюргхардт (Германия) — 1.53,84 (56,89 + 56,95)

3. Ким Калики/Леони Фибиг (Германия) — 1.54,13 (57,11 + 57,02)

4. Кристин де Брюн/Кристен Буйновски (Канада) — 1.54,37 (57,10 + 57,27)

5. Кайлли Хамфрис/Силвия Хоффман (Канада) — 1.54,38 (57,04 + 57,34)

6. Илана Мейерс/Кайша Лав (США) — 1.54,46 (57,17 + 57,29)

10. Надежда Сергеева/Юлия Беломестных (Россия) — 1.54,64 (57,31 + 57,33)

14. Анастасия Макарова/Елена Мамедова (Россия) — 1.55,05 (57,60 + 57,45)

20. Любовь Черных/Юлия Егошенко (Россия) — 1.55,31 57,77 + 57,54)