Сергеева и Беломестных заняли 10-е место в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира по бобслею в Винтерберге
Немки Лаура Нольте и Дебора Леви одержали победу на домашнем этапе Кубка мира по бобслею в Винтерберге в соревнованиях двоек.
Все места в тройке лучших заняли бобслеистки из Германии. Мариама Яманка и Александра Бюргхардт заняли второе место, Ким Калики и Леони Фибиг показали третий результат.
Лучшими из россиянок стали Надежда Сергеева и Юлия Беломестных, занявшие 10-е место. Анастасия Макарова и Елена Мамедова финишировали на 14-й строчке, Любовь Черных и Юлия Егощенко стали 20-ми.
Бобслей
Винтерберг (Германия)
Кубок мира
Женщины
Двойка
1. Лаура Нольте/Дебора Леви (Германия) — 1.53,77 (56,74 + 57,03)
2. Мариама Яманка/Александра Бюргхардт (Германия) — 1.53,84 (56,89 + 56,95)
3. Ким Калики/Леони Фибиг (Германия) — 1.54,13 (57,11 + 57,02)
4. Кристин де Брюн/Кристен Буйновски (Канада) — 1.54,37 (57,10 + 57,27)
5. Кайлли Хамфрис/Силвия Хоффман (Канада) — 1.54,38 (57,04 + 57,34)
6. Илана Мейерс/Кайша Лав (США) — 1.54,46 (57,17 + 57,29)
10. Надежда Сергеева/Юлия Беломестных (Россия) — 1.54,64 (57,31 + 57,33)
14. Анастасия Макарова/Елена Мамедова (Россия) — 1.55,05 (57,60 + 57,45)
20. Любовь Черных/Юлия Егошенко (Россия) — 1.55,31 57,77 + 57,54)
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