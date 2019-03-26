CAS начал рассматривать апелляции Зубкова и еще трех бобслеистов

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) начал рассматривать апелляции на решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) о дисквалификации четырех российских бобслеистов: Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина. Спортсмены были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи, 16 января IBSF дисквалифицировала их на два года.

- Мы получили апелляции от Зубкова, Касьянова, Пушкарева и Хузина, и уже приступили к процедуре их рассмотрения, - цитирует ТАСС сотрудницу отдела коммуникаций CAS Кэти Хогг.

Касьянов, Пушкарев и Хузин лишены возможности выступать на соревнованиях до 13 декабря 2020 года. Зубков после Игр в Сочи завершил карьеру и занимал пост президента Федерации бобслея России. После дисквалификации он покинул свой пост.

Ранее МОК также аннулировал все результаты спортсменов на Играх в Сочи. Зубков был лишен золотых медалей в состязаниях двоек и четверок, но подал жалобу в Мосгорсуд, который признал его двукратным олимпийским чемпионом на территории России.