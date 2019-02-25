Аникина будет баллотироваться на пост президента Федерации бобслея России

Елена Аникина сообщила, что она собирается принять участие в выборах президента Федерации бобслея России.

- Я планирую идти на выборы, - цитирует Аникину ТАСС. - Правление Московской федерации бобслея поддержало мою кандидатуру.

Аникина временно возглавила Федерацию 22 января, сменив на посту президента организации Александра Зубкова, который был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

Выборы нового президента пройдут 20 марта. Прием заявок завершится 10 марта.