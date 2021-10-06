«Наши спортсмены не до конца понимают, что они представляют страну, а не самих себя». Романова на стороне Каминского в конфликте с Елисеевым

Титулованная биатлонистка считает, что Юрлова может вернуться в основу, а идеальных критериев отбора не существует.

Яна Романова долгое время была в основе сборной России, побеждала на этапах Кубка мира, а также была в составе эстафетной четверки на Олимпийских играх-2014 в Сочи, которая финишировала второй вслед за Украиной (за эту медаль мы еще продолжаем судиться в Федеральном суде Швейцарии). После окончания карьеры Романова работала тренером в Омске, а августе 2021 года в третий раз стала мамой. В разговоре с «СЭ» Романова обсудила последние новости в российском биатлоне.

В стране нет биатлонистов, которые способны сместить старожилов

— Что думаете о новых критериях отбора в мужскую и женскую сборную? По сути, все отдали на откуп тренерам. По итогам контрольных тренировок только по одному человеку попадут в основу. Это правильное решение правления СБР, учитывая олимпийский сезон?

— Любые критерии отбора будут ставиться под сомнения. Идеальных критериев, которые удовлетворят абсолютно всех, не бывает. При этом я понимаю, почему тренеры пытаются сделать все возможное, чтобы самим определять спортсменок для участия на первых этапах Кубка мира. Не потому, что хотят кого-то обмануть, протащить своих. Давайте смоделируем ситуацию. Одна биатлонистка выигрывает индивидуальную гонку с двумя кругами, а другая биатлонистка становится второй с отставанием в одну секунду, но с четырьмя штрафными кругами. Второй в итоге не хватает баллов, чтобы пробиться в основу, но тренер, который руководит командой, понимает, что потенциал этой спортсменки выше. Такие моменты сложно предугадать. А они сплошь и рядом на контрольных стартах.

Могу уверенно сказать, что в моей карьере начиная с 2010 года тренеры всегда были заинтересованы в сильнейшем составе. Еще момент, что сейчас в целом по стране нет конкуренции и биатлонистов, которые способны сместить старожилов. Мне видится это так.

— В этом году у команды нет главного тренера после ухода Валерия Польховского. Это проблема или при наличии старших тренеров это просто дополнительная ставка в ЦСП?

— Думаю, что главный тренер все-таки нужен. Возможно, руководство СБР просто не смогло найти подходящую кандидатуру на место Польховского. Или есть еще какие-то причины. Но в целом сборной нужен главный тренер, человек, который координировал бы работу всех сборных, в том числе юношеских.

— Ваше мнение о конфликте Юрия Каминского и Матвея Елисеева. Тренер всегда прав в подобных ситуациях?

— Когда я была действующим спортсменом, то мне казалось, что надо давать гораздо больше свободы биатлонистам. Что тренеры часто не доверяют, что жесткая дисциплина ни к чему хорошему не приводит. Когда я сама стала тренером, то изменила свое мнение. Руководить группой спортсменов тяжело, особенно когда ты единолично отвечаешь за результат. В такой ситуации тренер вправе требовать от биатлонистов подчинения.

Наши спортсмены не до конца понимают, что они представляют Россию. Большую страну. Выступают не только за себя, свое имя. Они в сборной благодаря труду многих специалистов. Из региона, национальной команды.

В Шашилове еще говорит тренер из региона

— То есть вы тут поддерживаете Каминского?

— Безусловно, у опытных спортсменов может быть свой взгляд на подготовку. И, возможно, тренер в чем-то ошибается и неправ. Но отдавать предпочтение надо тренеру. Спортсмены в любом случае не имеют достаточного опыта, не имеют возможности сравнивать. Они не могут посмотреть на эту ситуацию шире. Пока не почувствуешь себя в шкуре тренера, не примеришь этот статус, никогда не поймешь степень ответственности. Понимаю, что Матвей уверен, что он прав. Но не все спортсмены понимают, из чего складывается объем финансирования вида спорта. Стоит признать, что в России спортсмены сборных живут хорошо. Получают достойную зарплату, возможность бороться за достойные призовые. Поэтому когда говорят, что член сборной — это солдат, то это правильно. Раньше я этого не понимала.

— В ваше время конкуренция была гораздо жестче. Как справлялись с такой психологической нагрузкой?

— Было тяжело. Приходилось часто мотаться не только на этапы Кубка IBU, но и на Кубок России. Не хватало подготовки, чтобы крепко обосноваться в основе. Относилась к этому с пониманием. Были четкие критерии, которые надо было выполнить. Если не выполняешь — снова доказывай. Отбор в сборную всегда противоречивая история. С одной стороны, хочется предоставить основе возможность спокойно готовиться к главным стартам, с другой — молодые рвутся в сборную и хотят использовать свои шансы. У каждого своя правда.

— У женской сборной сейчас нет постоянного тренера по стрелковой подготовке. Михаил Шашилов говорит, что ему не нужны лишние люди. Разделяете эту позицию?

— Понятно, что Шашилов долгое время работал в регионе. И, как любой тренер, работающий на этом уровне, он привык брать на себя комплексные обязанности. Стрелковая, гоночная подготовка, где-то подготовить лыжи, держать в голове все организационные моменты... В нем еще говорит тренер из региона. В национальной же сборной должен быть специалист по стрелковой подготовке. Думаю, что в штабе Шашилова с этим может справиться Николай Загурский, который давно в сборной. В последнее время он болел, но, насколько я знаю, уже присоединился к команде.

Плюс не так легко подобрать специалиста на эту позицию. Да, в регионах есть достойные тренеры по стрельбе, но перейти на уровень женской национальной сборной не так просто. Не думаю, что люди стоят в очереди на эту вакансию. В стране есть хорошие мастера. Альбину Ахатову привлекали к работе на летних сборах, но у нее есть причины, почему она не может перейти на полноценную работу. Александр Куделин работает в качестве консультанта, но по каким-то причинам не рассматривается на место в штате. Но и такой помощи должно быть достаточно для спортсменов сборной. Они профессионалы и должны из полученной информации со всех сторон извлекать положительные моменты и повышать свое мастерство. Думаю, никто не страдает из-за недостатка консультантов.

Юрлова может вернуться в сборную

— В прошлом сезоне у Светланы Мироновой не было прогресса в стрельбе, хотя, по словам Алексея Волкова, она много и упорно тренировалась. По вашему опыту, действительно есть люди, которым просто невозможно стабильно стрелять в соревновательной борьбе?

— Конечно. В стрельбе люди довольно легко прогрессируют до определенного уровня, а потом наступает период стабилизации. И сдвинуться с него очень сложно. В любом случае уровень стрельбы у всех спортсменок сборной высокий. Но продвинуться в топ могут только единицы.

— В женской сборной в прошлом сезоне не было лидера. Как считаете, Екатерина Юрлова-Перхт еще может вернуться в сборную после декрета?

— Зная Катю, ее характер и уровень ее отношения к своей физической форме, думаю, ее возвращение реально. Мы вместе выступали и получали очень много критики от СМИ и болельщиков, что мы неспособны бороться за высокие места, но на протяжении последних лет никто из молодежи так и не составил Юрловой достойной конкуренции. Не нашлось нового лидера. Конечно, тот факт, что Юрлова в 34 года лидер команды, — это спортивное долголетие и огромный личный успех. Но все-таки в стране за это время должны были появиться молодые и более результативные девушки. Пока этого не произошло.