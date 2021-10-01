На первые этапы Кубка мира едут Матвей Елисеев и Ульяна Нигматуллина, которые в межсезонье жестко схлестнулись в тренерским штабом национальной команды.

Правление СБР приняло решение изменить критерии отбора в женскую сборную России. Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина (Кайшева), занявшие 19 и 20 места в общем зачете прошлого сезона Кубка мира, гарантировано поедут на первые этапы КМ-2021/22 («если не случится никакого форс-мажора»). Три спортсменки отберутся по решению тренеров и еще одна — по результатам контрольных тренировок. Ранее тренерский совет в Тюмени согласился с тем, что старший тренер Михаил Шашилов сам определит пять спортсменок для участия на первых этапах.

У мужчин критерии отбора решили не менять. На первые этапы КМ едут Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Евгений Гараничев (вошли в топ-30 общего зачета КМ-2020/21), а также Карим Халили, завоевавший бронзу в эстафете на ЧМ-2021. Шестой биатлонист определится по итогам контрольных стартов. У мужчин они пройдут в Ханты-Мансийске, у женщин — в Тюмени. Даты стартов пока не объявлены.

Недовольство Шашилова не в счет

Президент СБР Виктор Майгуров комментируя итоги правления подчеркнул, что перед принятием решения правление заслушало мнение старших тренеров Михаила Шашилова и Юрия Каминского. Если формула отбора Каминского (поддержанная тренерским советом) была удовлетворена, то Шашилову придется играть по чужим правилам. Тренерский совет в Тюмени, после долгих дискуссий решил, что Шашилов сам определит пять спортсменок для участия на первых этапах Кубка мира, одно место разыграют на контрольных стартах. Причем приглашать Нигматуллину главный тренер не планировал. Это странно, учитывая статус Ульяны. По результатам прошлого сезона она — один из лидеров команды и финишер эстафеты. Летом 27-летняя спортсменка из-за травмы спины стала тренироваться отдельно от команды под руководством своего супруга.

Это взбесило старшего тренера: «Если все как она говорит и у нее болит спина, как я могу рисковать и взять ее на Кубок мира? Проведем первые старты и можем пригласить ее в любой момент. Это просто надо понимать. Ладно, болельщики этого не понимают, но сидят специалисты — и тоже лишь бы засунуть ее на Кубок мира... А оттуда ведь если улетела, то уже навсегда. Вот зачем этим рисковать? Она мне нужна в команде, я этого и не скрываю. Если ФМБА допустит ее до первых стартов сезона? Я-то готов ее взять. Но тогда всплывает совсем другой момент: а зачем все это надо было делать? Либо она травмирована, как заявлял ее тренер, либо тут что-то другое. У нас есть врачи, пусть разбираются. Какие нагрузки она может выполнять и с кем ей лучше готовиться...», — говорил недавно «СЭ» Шашилов.

Однако теперь правление СБР гарантировано возвращает спортсменку в состав. Правда, еще три места в заявки все же оставили на усмотрение Шашилова. Компромиссное решение, но не нарушит ли оно атмосферу в сборной? А вот за одно оставшееся место развернется настоящая борьба. Той же Ларисе Куклиной или Евгении Буртасовов (Павловой) еще придется побороться за поездку в Хохфильцен и Анси.

В наше время такого человека давно бы выкинули из сборной

Правление утвердило пятерку Каминского, хоть в ней и оказался Матвей Елисеев. 27-летний биатлонист в пух и прах поругался с Юрием Каминским. Причем, если опытный тренер попытался замять конфликт, дав политкорректное интервью сайту СБР, то Елисеев зачем-то стал рассказывать о своих претензиях к тренеру: «Я —нет, — ответил Елисеев на вопрос о том, готов ли он пожать руку Каминскому. — И это не обида, есть конкретные ошибки, не мои в данной ситуации. Каминский однобоко преподнес произошедшее [скандальное отстранение Матвея с горного сбора на Семинском перевале]. Он озвучил некоторые факты, но некоторые сильно утаил. Их разглашать я не вправе, потому что это навредит команде. Пускай что-то останется на его совести, что-то — на моей».

После конфликта со старшим тренером Елисеев перешел в группу Сергея Башкирова, где также тренируются Александр Логинов, Евгений Гараничев и Максим Цветков. Таким образом, из пяти биатлонистов основы под руководством Каминского тренируется только Эдуард Латыпов (лучший по итогам прошлого сезона). Карим Халили провел практически всю предсезонную подготовку в Европе. На одно оставшееся место будут претендовать много спортсменов, включая Антона Бабикова, Максима Цветкова, Никиту Поршнева, Семена Сучилова и Даниила Серохвостова.

— Это нормальная ситуация, когда под руководством старшего тренера готовится всего один биатлонист основы? - Вопрос бывшему тренеру сборной России, олимпийскому чемпионку Владимиру Аликину.

— Это очень странно. Команду разделили, она тренируется группами. Перед Олимпиадой стоило готовиться всем вместе, сообща, в одном кулаке. А так получается: Елисеев поругался с Каминским, уехал в другую группу. В другой группе были совершенно другие нагрузки, как он под них подстроился. Так еще он и получил гарантированное место в составе на первые этапы Кубка мира. За какие заслуги? Раньше были более четкие критерии. Попал в топ-10 или позже топ-15 по итогам КМ, получаешь место. Если нет, то доказывай свои силы на контрольных стартах. Или здорово проявил себя на Кубке IBU — переходишь в основу. А вести спортсменов без отбора на этапы КМ? Все отдали на откуп тренеров, и мне кажется, что это неправильно.

— Что думаете о ситуации с конфликтом Елисеева и Каминского?

— Это не красит спортсмена. Повторюсь, по большому счету Матвей ничего не достиг, чтобы так вести себя с тренерами. В наше время такого человека давно бы выкинули из сборной, и дорога туда ему была бы закрыта. Понимаете, все спортсмены сборной, в том числе биатлонисты подписывают договор с ЦСП, получают там зарплату. И в этих контрактах сказано, что спортсмен обязан выполнять все требования тренерского штаба. Получается, Елисеев нарушил контракт. Его надо снять с зарплаты и пусть едет на Кубок России, отбираясь на общих основаниях. Очень неприятная история. Я не сторонник Каминского, но он старший тренер. Его выбирал тренерский совет, руководство СБР. Будь любезен слушай то, что он говорит.

— Говорят, что Елисеева оставили в сборной из-за олимпийского сезона. Он нужен на эстафету в Пекине.

— По большому счету они еще и многое не договаривают. Как они говорят сор из избы не выносим. Возможно, там все гораздо сложнее. Я бы на месте старшего тренера принял жесткое решение: я или Елисеев. Иначе все это может привести к полному бардаку в команде.

— Михаил Шашилов сказал «СЭ»: «Сейчас профессия такая есть — муж-тренер. Она у нас процветает». Что думаете об этом?

— Парадокс. Эта мода делать из своих сестер, братьев и мужей тренеров. Устраивать их на зарплату в ЦСП. Что они такие великие специалисты? Олимпийские чемпионы или чемпионы мира? Нет, просто люди смотрят видео в интернете и потом пытаются подготовить спортсменов уровня сборной. Без глубоких знаний, без научного подхода. Это что-то. Как такие «специалисты» могут вмешиваться в столь серьезный процесс.

— С таким подходом вновь можем завалить сезон?

— Посмотрим. Но я посмотрел летний чемпионат России и не в восторге от хода, стрельбы наших лидеров. Поживем-увидим. По первым трем этапам КМ можно уже будет делать какие-то выводы.

Два первых этапа Кубка мира примет шведский Эстерсунд, следующие два — австрийский Хохфильцен и французский Анси.