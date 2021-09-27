Старший тренер женской сборной подвел итоги летнего чемпионата России в Тюмени и объяснил, почему не готов пригласить на Кубок мира лидера по итогам прошлого сезона Ульяну Нигматуллину (Кайшеву).

Летний чемпионат страны в Тюмени — важный старт, последняя проверка на роллерах за два месяца до старта олимпийского сезона. Там впервые встретились две группы женской сборной страны, которые в межсезонье тренировались параллельно, — Михаила Шашилова и Евгения Куваева. Хотя старшим тренером является Шашилов, изначально группа Куваева позиционировалась не как резерв, а как равноценная команда. А теперь появилась еще и Ульяна Нигматуллина (Кайшева) — по результатам прошлого сезона один из лидеров команды и финишер эстафеты. Летом она из-за травмы спины стала тренироваться отдельно от команды под руководством своего супруга. А теперь Шашилов заявил, что готов рассматривать кандидатуру Ульяны только на Кубок IBU, а не на Кубок мира.

Пока лидера в команде нет

— Летний чемпионат России на лыжероллерах. Вы к нему готовились?

— Главный старт планировался в Сочи. Я хотел проверить, как девочки будут в горах себя чувствовать, потому что главные соревнования сезона — Олимпийские игры — тоже будут в горах. А Тюмень... Как получилось — так получилось, особых задач мы не ставили. Первый раз получилось так, что встретились все спортсменки вместе...

— Казакевич, которая выиграла спринт, может считаться лидером команды?

— Нет. Чтобы соревноваться на мировом уровне, Ире еще надо добавлять. Финиш нужен, будем над этим работать. К сожалению, на сегодняшний день лидера у нас нет. Хотелось, конечно, чтобы Светка (Миронова. — Прим. «СЭ») им стала, хотя бы головой, но... Как есть — так есть. Прогресс у нее присутствует, она гонку с четырьмя рубежами в горах прошла с одной минутой штрафа, для нее это рекорд. Раньше меньше двух в горах ни разу не было. Это меня очень порадовало.

— Миронова говорила, что не очень довольна своим самочувствием.

— Я считаю так: летом никому в этом мире легко не бывает. И если летом все хорошо, зимой будет обязательно плохо. Легко бывает только на пьедестале зимой.

— Что с Анастасией Гореевой? В прошлом году она была самой яркой среди молодых.

— Все нормально. Ноги у нее хорошие, вопросов нет. После спуска с гор каждый организм реагирует индивидуально, тем более молодой. У Насти все промахи были на три часа, с патронами мы перемудрили... Но это все тренировочные моменты.

— Кристина Резцова, которая вернулась из декрета, рассматривается как кандидат в основу?

- На отбор ее допустят. А там, будут принципы, посмотрим, как покажет себя на лыжах... Пока было всего лишь летнее первенство, к которому можно подготовиться. Там у всех разные задачи: кто-то выступает на загрузке, кто-то подводится целенаправленно... Посмотрим, как Кристина будет выглядеть уже на лыжне.

Либо Ульяна травмирована, либо тут что-то другое

— Болельщики уже чуть ли не подписи собирают, чтобы отправить Ульяну Нигматуллину на Кубок мира. Ваша позиция по этому вопросу?

— У нас есть ФМБА. Если ФМБА допустит, пусть выступает. Я вообще не понимаю проблемы вокруг Ульяны. Она такая же, как все, у нас есть еще десять человек, раздувать из этого проблему — это ее саму разваливать.

— Вы действительно не готовы взять Ульяну на Кубок мира?

— Если все как она говорит и у нее болит спина, как я могу рисковать и взять ее на Кубок мира? Проведем первые старты и можем пригласить ее в любой момент. Это просто надо понимать. Ладно, болельщики этого не понимают, но сидят специалисты — и тоже лишь бы засунуть ее на Кубок мира... А оттуда ведь если улетела, то уже навсегда. Вот зачем этим рисковать? Она мне нужна в команде, я этого и не скрываю.

— Допустим, по заключению ФМБА все хорошо и Ульяна может выступать без ограничений. Тогда вы будете рассматривать ее на Кубок мира?

— Я-то готов. Но тогда всплывает совсем другой момент: а зачем все это надо было делать? Либо она травмирована, как заявлял ее тренер, либо тут что-то другое. У нас есть врачи, пусть разбираются. Какие нагрузки она может выполнять и с кем ей лучше готовиться...

— Вы бы хотели, чтобы она сейчас вернулась в вашу тренировочную группу?

— Ее тренер встал на тренерском совете и сказал: «Мы готовимся сами. У нас будет письмо, мы готовимся за счет Удмуртии». Я спорить с ним не могу, сейчас профессия такая есть — муж-тренер. Она у нас процветает. Мужу нужен авторитет, я все это понимаю, тут все предсказуемо. Но главное, чтобы в итоге все это на пользу шло.