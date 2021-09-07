«С поведением Елисеева давно нужно было разобраться, но его спас олимпийский сезон». Новый конфликт в биатлонной сборной

Матвей Елисеев не сошелся во взглядах с Юрием Каминским, говорят, что и с прошлым тренерским штабом у него были проблемы.

Руководство Союза биатлонистов России (СБР) сохранило для Матвея Елисеева хорошие шансы выступить на Олимпийских играх в Пекине-2022, несмотря на неприятный инцидент со звездным спортсменом в межсезонье. После конфликта со старшим тренером мужской сборной Юрием Каминским на горном сборе на Семинском перевале встал вопрос о том, чтобы вывести двукратного призера ЧМ из состава национальной команды. Это бы означало, что уже с ноября 28-летний Елисеев отбирался бы в сборную на общих основаниях. А затеряться в мясорубке внутреннего отбора очень просто. Спортсмена спасло, что предстоящий сезон — олимпийский и рисковать сейчас никто не хочет.

Взгляды не совпали

Глава СБР Виктор Майгуров посчитал, что вместо публичной порки выгоднее сохранить спортсмена, который может быть очень полезен в эстафетной гонке в Пекине. В итоге Матвей перешел в группу Сергея Башкирова, где тренируются Александр Логинов, Евгений Гараничев и Максим Цветков.

— У него очень своеобразный взгляд на тренировочный процесс — многие вещи он пропускает через самочувствие, а не через перспективу развития определенных качеств, — отметил сайту СБР Юрий Каминский. — У нас в этом плане взгляды не совпали. Мне не удалось убедить Матвея в своем видении ни в личном общении, ни через своего помощника Артема Истомина, с которым у него хорошие человеческие отношения. Я говорил на эту тему с Виктором Викторовичем Майгуровым, и дальнейшее решение о подготовке Елисеева за президентом СБР.

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Большое интервью старшего тренера мужской сборной читайте здесь:https://t.co/7DvzlMlGBm pic.twitter.com/7RRn5Poy4R — Биатлон России (@russianbiathlon) January 11, 2021

Детали конфликта опытный тренер раскрывать не стал. За него это в своем телеграм-канале сделал комментатор Дмитрий Губерниев: «Каминский предложил снять Елисеева с централизованной подготовки! Оказывается, в один прекрасный день на Семинском перевале вопреки указаниям Каминского Елисеев провел самостоятельную имитацию (подъема) в гору на высоте, после чего почувствовал себя плохо! По словам тренера, была нарушена адаптация, что вызывает дальнейшую перетренировку организма! Каминский предложил Елисееву тренироваться самостоятельно и далее отбираться на этапы Кубка мира!»

Источники sports.ru отмечают, что после самовольной отлучки Елисеева между тренером и спортсменом произошла перепалка в автобусе: «Спор шел в духе: выходи из автобуса — нет, не выйду. Тогда Каминский вывел из салона всех спортсменов, кроме Матвея, и они уехали на тренировку другим автобусом. Упрямый Елисеев раздобыл себе транспорт, доехал до трассы и демонстративно — вопреки указанию Каминского — тренировался параллельно с командой. День или два спустя после этой работы Матвея накрыло по здоровью. Потрясенный Каминский обратился в СБР с просьбой убрать спортсмена из состава».

В группе Башкирова Елисеев, скорее всего, будет тренироваться по индивидуальному плану, как и в прошлом сезоне. Правда, тогда самоподготовка не привела ни к чему хорошему. Матвей заметно ухудшил свои результаты на Кубке мира и потерял статус второго номера сборной. На чемпионат мира в Поклюке он здорово прошел свой этап в эстафете и еще в трех гонках попадал в топ-20. Явно не предел мечтаний для человека, которого еще год назад называли главным преемником Логинова.

Елисеев позволял себе недопустимые вещи на ЧМ-2020

Это уже не первый конфликт Матвея с тренерским штабом сборной. После окончания ЧМ-2020 в Антерсельве двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что Елисеев не является примером для подражания. Он мог послать тренера (тогда мужскую команду возглавлял Сергей Белозеров) в присутствии других людей, говорил в конце февраля 2020 года Васильев. Позже Белозеров и Елисеев в интервью опровергли эту информацию.

— Давайте вспомним ту ситуацию на ЧМ-2020 в Антерсельве. Вы лично слышали неподобающие выражения от Елисеева в адрес тренерского штаба? — вопрос Дмитрию Васильеву.

— Не лично, мне об этом рассказывали тренеры сборной. Я не буду называть фамилии, но поверьте такая информация не появляется с потолка. Он не напрямую сказал: «Да пошел ты...» А буркнул: «Да ладно, идите вы...» Что в принципе одно и тоже. Это недопустимые вещи. С которыми нужно было давно разобраться. Если ты хочешь, чтобы у тебя была управляемая команда и чтобы механизм работал как часы, надо начинать с дисциплины. Это основа любого предприятия. Иначе от спортсмена нельзя ничего требовать, они будут просто неуправляемые. Надо жестко такое пресекать. Но есть одно «но». Сейчас все готовятся к Олимпиаде, и сейчас не лучшее время, чтобы заниматься воспитанием.

— То есть вы понимаете, почему Елисеев переведен в группу Башкирова, а не исключен из сборной?

— Я прекрасно понимаю Виктор Майгурова. Он находится в сложной ситуации. Ему в первую очередь нужно больше беспокоиться о результате на Играх в Пекине, а не о внутренних разборках. Если бы не олимпийский сезон, то наверняка он бы поступил по-другому. Дело не конкретно в Елисееве. Важно, чтобы соблюдался принцип. Если ты не хочешь играть по правилам, которые устанавливает СБР и старший тренер, то ты переходишь в ранг спортсменов, которые идут по общим правилам. А это значит отборочные соревнования на Кубке России и так далее. Это справедливо.

Повторюсь, учитывая, что это олимпийский сезон, а Елисеев входит в топ-3 наших лучших биатлонистов, его переход в группу Башкирова оправдан. Думаю, что скоро ситуация сгладится и конфликт может быть исчерпан. Но начиная с сезона-2022/23 я уверен, что все будет достаточно жестко.

— Вы бы поступили бы также?

— Если бы был главой СБР, то да. Как человек, который не отвечает за результат, поступил бы жестко. Вне зависимости от персоны. Даже если бы себя так повел Александр Логинов. Если ты дашь слабину хоть раз, то команда будет неуправляема. Через время другой спортсмен скажет, а почему ему можно, а мне нет. Это порочный круг. В этом смысле я придерживаюсь позиции старой школы.

Спортсмены должны понимать меру своей ответственности. На них тратятся колоссальные деньги налогоплательщиков. Граждан России. Поэтому мера ответственности должна быть соизмеримой. Сказано делать так — делай. Не хочешь — отправляйся на свободные хлеба и отбирайся на общих основаниях.