Бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер рассказал, что он думает о санкциях ВАДА в отношении российского спорта. Он считает, что здесь имеет место политический фактор.

— Вы знаете мое отношение к Родченкову, — цитирует Пихлера ТАСС. — Я считаю, что эта игра, которую мне сложно понять. Никто не знает, что именно происходит. Здесь большая политика. Сейчас нужно посмотреть, что действительно произошло.

Пихлер работал с российской командой с 2011 по 2014 год. На основании показаний бывшего директора московской лаборатории Родченкова российские биатлонистки Ольга Зайцева и Яна Романова, с которыми работал тренер, были обвинены в нарушении антидопинговых правил. Тренер убежден в невиновности спортсменок, а Родченкова считает лжецом.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.