Йоханнес Бе: «Если Россию отцепят, пусть предоставят доказательства»

Биатлонист сборной Норвегии, обладатель «Большого хрустального глобуса"-2019 Йоханнес Бе высказался по поводу возможного отстранения России. Ранее стало известно, что комитет по соответствию ВАДА рекомендовал ряд санкций по отношению к России из-за подлога базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Одна из них — отстранение на четыре года российских спортсменов, кроме тех, кто докажет непричастность к допинговому скандалу.

— Если Россию отцепят, пусть предоставят доказатеьства, выложат на стол. Нельзя сказать, что на отстранена на основании каких-то секретных материалов, — сказал Йоханнес Бе в эфире передачи «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

— Я за то, чтобы как можно больше сборных соревновались, но все должны придерживаться правил, — добавил немецкий биатлонист Бенедикт Долль.