Владимир Драчев: «Решение Подчуфаровой сменить гражданство надо будет согласовать с IBU»

Глава СБР Владимир Драчев заявил, что союз и Федерации биатлона Словении обсудят намерение россиянки Ольги Подчуфаровой сменить спортивное гражданство во время конгресса IBU в Мюнхене. В среду 27-летняя спортсменка заявила, что намерена начать выступать за Словению.

В начале мая 2018 года Подчуфарова объявила о завершении карьеры, однако в августе 2019 года заявила, что готовится к следующему сезону и намерена выступить на чемпионате России.

— К нам пришло заявление Ольги Подчуфаровой о том, что она просит дать согласие на выступление за сборную Словении, — приводит РИА «Новости» слова Драчева. — Также к нам пришло письмо от руководителя биатлона Словении о том, чтобы дать возможность Подчуфаровой, которая переезжает туда на постоянное место жительства, выступать за сборную Словении. Вчера мы рассмотрели это заявление, больших противоречий не усмотрели. Мы сейчас поедем на конгресс IBU и будем обсуждать этот вопрос с дружественной нам Федерацией биатлона Словении.

Решение зависит не только от Ольги Подчуфаровой или от Словении, или от СБР. При любом переходе должны дать добро обе федерации, и надо будет согласовать его с IBU. Это же не то, что решил Драчев, и все. Мы со словенцами обсудим ситуацию и потом примем решение.