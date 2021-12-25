Виктория Сливко: «Просто получилось так, что я первый раз стала чемпионкой России»

Биатлонистка Виктория Сливко стала победительницей индивидуальной гонки на «Ижевской винтовке».

«Просто сегодня получилось так, что я первый раз стала чемпионкой России в индивидуальной гонке. Я безумно рада. Я очень много получила позитивных эмоций. И я хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку и веру», — написал Сливко в Instagram.

Спортсменка преодолела всю дистанцию, допустив три промаха на огневых рубежах.