Виктория Сливко: «Просто получилось так, что я первый раз стала чемпионкой России»
19:07
Биатлонистка Виктория Сливко стала победительницей индивидуальной гонки на «Ижевской винтовке».
«Просто сегодня получилось так, что я первый раз стала чемпионкой России в индивидуальной гонке. Я безумно рада. Я очень много получила позитивных эмоций. И я хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку и веру», — написал Сливко в Instagram.
Спортсменка преодолела всю дистанцию, допустив три промаха на огневых рубежах.
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